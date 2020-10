दिल्ली में कोरोना कहर के बीच प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, 'गंभीर' होते जा रहे हैं हालात

दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक जारी है. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में पांच हजार से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं. वहीं, प्रदूषण (Pollution) के स्तर में भी इजाफा हुआ है. दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है.

दिल्ली में प्रदूषण (Pollution In Delhi) का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार है, जबकि कई जगहों पर ये गंभीर श्रेणी में है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई लेवल 408, बवाना में 447, पटपड़गंज में 404 जबकि वजीरपुर में 411 रिकॉर्ड किया गया. AQI 400 के पार के आंकड़े 'गंभीर' श्रेणी में आते हैं.

