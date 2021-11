Air Pollution: प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की 'सेहत', हवा आज भी 'गंभीर' श्रेणी में, AQI 436

Delhi AQI Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (रविवार) भी प्रदूषण से राहत नहीं है. दिवाली के तीन दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं. जिसने दिल्ली की हवा की सेहत बिगड़ रही है. दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आज (रविवार) सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज भी राजधानी की हवा लगातार 'गंभीर श्रेणी' में बनी हुई है. दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 436 दर्ज किया गया है.

