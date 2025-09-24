scorecardresearch
 

'नूरे इलाही वाला विक्की पहलवान...', बदमाश शोरूम पर लगा गए 1 करोड़ की रंगदारी का पर्चा, पुलिस 5 दिन बाद भी पकड़ने में नाकाम

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मोहनपुरी इलाके में व्यवसायी नासिर के शोरूम पर मंडोली जेल में बंद बदमाश की ओर से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. दो बदमाशों ने पर्ची चिपकाई और वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पांच दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.

जेल से धमकी देकर मांगी 1 करोड़ की फिरौती (Photo: Arvind Ojha/ Israr/ITG)
जेल से धमकी देकर मांगी 1 करोड़ की फिरौती (Photo: Arvind Ojha/ Israr/ITG)

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मोहनपुरी क्षेत्र में मिनी मोनेस्ट्री शोरूम के मालिक नासिर अली को मंडोली जेल में बंद एक बदमाश की ओर से धमकी मिली. शोरूम के बाहर दो बदमाशों ने पर्ची चिपकाई, जिसमें 1 करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई. पर्ची पर लिखा था, नूरे... लाई वाला विक्की पहलवान बोल रहा हूं मंडोली जेल से 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो मरवा दूंगा.

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दो बदमाश बाइक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बाइक लेकर खड़ा रहता है और पीछे वाला उतरकर पर्चा चिपकाता है. पीड़ित नासिर अली ने बताया कि वह 18 सितंबर की रात शोरूम बंद करके घर चले गए थे. अगले दिन सुबह उनके भाई ने पर्चा देखा और उन्होंने नासिर को सूचित किया.

बदमाश ने जेल में मांगी रंगदारी

व्यवसायी ने कहा कि पिछले महीने भी बदमाशों ने उनके शोरूम पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी. उस दौरान परिवार को अपनी जान बचाने में मुश्किल हुई थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और शिकायत दी गई थी, लेकिन एक माह में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.

दुकानदारों में खौफ, पुलिस से सुरक्षा मांगी

नासिर की पत्नी ने भी कहा कि परिवार लगातार डर में जी रहा है और सुरक्षा की मांग कर रहा है. जाफराबाद थाना ने रंगदारी और धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन अपराधी अभी तक बेखौफ हैं. इस घटना ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में व्यापारियों की सुरक्षा और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

