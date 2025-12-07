दिल्ली: नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री धू-धूकर जली, भीषण आग में लाखों का माल खाक

बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि तीन मंजिला पूरी इमारत लपटों में घिर गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया.

हालांकि, आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री में रखे लाखों रुपये के सामान को खाक कर दिया. गनीमत रही कि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

