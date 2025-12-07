scorecardresearch
 
दिल्ली: नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री धू-धूकर जली, भीषण आग में लाखों का माल खाक

दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैलकर तीन मंजिला इमारत तक पहुंच गई. सूचना पर दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग में प्लास्टिक का भारी स्टॉक और मशीनें जलकर खाक हो गईं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ. राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.(Photo: Rajesh Khatri/ITG)
बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि तीन मंजिला पूरी इमारत लपटों में घिर गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया.

दिल्ली

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आग की दूसरी बड़ी घटना, कृष्णा नगर की एक बिल्डिंग में लगी आग, 3 लोगों की मौत

हालांकि, आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री में रखे लाखों रुपये के सामान को खाक कर दिया. गनीमत रही कि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

