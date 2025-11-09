scorecardresearch
 

दिल्ली: टहलने निकले युवक की गोली मारकर हत्या, पार्क में मिली लाश

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शनिवार शाम बी-1 पार्क में एक 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सनी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं और हत्या के पीछे की वजहों की जांच जारी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

पार्क में मिली युवक की लाश (Photo: AI-generated)
पार्क में मिली युवक की लाश (Photo: AI-generated)

देश की राजधानी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शनिवार शाम एक युवक की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान 25 साल के सनी के रूप में हुई है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस के मुताबिक यह मामला हत्या का लग रहा है और जांच कई एंगल से की जा रही है.

न्यूज एजेेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शनिवार शाम करीब 6 बजकर 57 मिनट पर घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि बी-1 पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. उसके शरीर पर गनशॉट (गोली) का निशान था. टीम ने तत्काल एंबुलेंस बुलवाई और युवक को जीटीबी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पार्क में मिली युवक की लाश

पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, कारतूस का खोल और अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं. शुरुआती जांच में किसी तरह की लूटपाट के संकेत नहीं मिले हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शाम के वक्त पार्क में कुछ अज्ञात युवकों को बहस करते हुए देखा गया था, जिसके बाद गोली चलने की आवाज आई.

Advertisement

डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

नंद नगरी में रहता था युवक

मृतक सनी की पहचान नंद नगरी इलाके के ही रहने वाले युवक के रूप में हुई है. परिजनों का कहना है कि सनी शाम को टहलने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब पुलिस ने उन्हें फोन पर सूचित किया.

फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा.
 

