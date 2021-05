दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले जैसी ही रहेंगी पाबंदियां

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है. फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. सीएम ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है. इस दौरान भी पहले जैसी पाबंदियां ही लागू रहेंगी.



वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वे तीन मई के बाद भी अपनी दुकानें नहीं खोलने जा रहे हैं. उनकी तरफ से स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जाएगा. ये फैसला कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी संगठनों के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया है. व्यापारी संगठनों को उम्मीद थी कि केजरीवाल सरकार भी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को आगे बढ़ा देगी. जिसके बाद अब आप सरकार की तरफ से इस पर फैसला सुना दिया गया है.

Lockdown in Delhi is being extended by one week