केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में लिए कई अहम फैसले, जानें- दिल्ली वालों के लिए कैसे साबित होंगे फायदेमंद

दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बैठक में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को लेकर निर्णय हुआ है. लगभग 150 सर्विस ऐसी है जो 1076 फोन नंबर पर कॉल करने पर आपके घर आकर सरकार आपका काम करके देकर जाती है.

सीएम ने बताया कि ये पूरे देश में अपने तरह की अकेली सर्विस है. जो कंपनी अब तक ये सर्विस दे रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने पूरा हो रहा है. इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज्यादा अच्छा बनाकर दोबारा इस टेंडर को फ्लोट किया जाएगा.

1076 को टोल फ्री किया जाएगा

सीएम ने बताया कि इसमें कई सारे बदलाव हैं, जैसे 1076 को टोल फ्री किया जाएगा. पहले पूरी दिल्ली को एक ही कंपनी मैनेज करती थी, अब इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है ताकि इनके बीच में एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी रहे. अगर एक कंपनी का काम ठीक नहीं होता तो दूसरी कंपनी को इंवॉल्व किया जा सकता है. इस तरह के कई सारे बदलाव हुए हैं.

Around 7000 new beds are being added in Delhi's Govt Hospitals in the next 6 months!



That amounts to a whopping 70% increase in Delhi's overall healthcare infrastructure - CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/drqgUkhEdy