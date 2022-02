यूक्रेन युद्ध का असर, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भारत नहीं भेजेगा फाइटर प्लेन तेजस

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच भारतीय वायु सेना (IAF) यूके में इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में के लिए अपने विमान को तैनात नहीं करेगा. IAF को अभ्यास के लिए 5 लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस लड़ाकू विमान भेजने थे. एक्सरसाइज में यूके, बेल्जियम, सऊदी अरब, स्वीडन और यूएस की वायु सेनाएं शामिल हैं.

हाल की घटनाओं को देखते हुए IAF ने यूके में कोबरा वॉरियर 2022 युद्धाभ्यास के लिए अपने विमान को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया है. यूके में ये युद्धाभ्यास 6 से 27 मार्च तक होना था. इस अभ्यास के पूरी तरह से बंद होने की भी संभावना थी.

In light of the recent events, #IAF has decided not to deploy its aircraft for Exercise Cobra Warrior 2022 in UK.