Omicron in Delhi: दिल्ली में ओमिक्रॉन के Community Transmission के मिले सबूत, शोध में दावा

कोरोना वायरस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है. भारत में रोज़ाना तेज रफ्तार से बढ़ रहे मामलों को कोरोना की तीसरी लहर भी कहा जा रहा है. साथ ही, इसकी सबसे बड़ी वजह ओमिक्रॉन को ही बताया गया है.



द इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज़ (ILBS) ने एक शोध किया है, जिसमें दिल्ली में ओमिक्रॉन (B1.1.529) के शुरुआती कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सुबूत मिले हैं.

ILBS द्वारा किए गए इस शोध में 264 मामलों को शामिल किया गया था. शोध से पता चलता है कि इनमें से 68.9% यानी 182 मामले डेल्टा वैरिएंट के पाए गए, जबकि 31.06% यानी 82 मामले ओमिक्रॉन के थे. ओमिक्रॉन के ज़्यादातर मामले एसिंम्पोमैटिक (n=50,61%) थे और इन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी.

Visuals of ILBS genome sequencing lab, library where the study over Omicron transmission was conducted: pic.twitter.com/ggdYIf1m1m