गौतम गंभीर का CM केजरीवाल पर अटैक, 'दिल्ली मर रही है, शर्म है तो इस्तीफा दे दो'

दिल्ली में कोरोना विस्फोट इतना भयंकर है कि कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है. जिस तेजी से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं भी अब जवाब देने लगी हैं. अब पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया है. उन्होंने नैतिक आधार पर सीएम को पद त्यागने के लिए कहा है.

गौतम गंभीर ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा

गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिल्ली की कोरोना स्थिति पर आम आदमी पार्टी को घेरा है. उन्होंने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बता दिया है. ट्वीट कर गौतम ने लिखा है- इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना ही दिशा है. दिल्ली मर रही है. अगर कुछ शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे दो. इससे पहले भी गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है. उनकी नजरों में दिल्ली की इस सरकार ने प्रचार में जरूर करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीनज का इंतजाम नहीं करवा सके. वहीं गंभीर ने यहां तक बोल दिया कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं और हर सवाल से उनकी भागने की कोशिश रहती है. उनकी मानें तो अगर दिल्ली सरकार की तरफ पिछले एक साल में पर्याप्त इंतजाम किए जाते तो कोरोना की इस दूसरी लहर में ऐसी त्रासदी देखने को नहीं मिलती.

No vision, no direction. Delhi is dying. If you have any SHAME, then RESIGN @ArvindKejriwal

गंभीर की तरफ से यहां तक कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इस मुश्किल समय में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे और उनके साथी लगातार केंद्र से संपर्क साध रहे हैं, बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सीएम ने पिछले 6 साल में एक भी अस्पताल का निर्माण नहीं किया है. गंभीर की तरफ से सीएम केजरीवाल को 'एड मंत्री' बता दिया गया है.

सीएम केजरीवाल बोले- ऑक्सीजन की भारी कमी

बीजेपी जरूर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है. वे ट्वीट कर दिल्ली के अस्पतालों का हाल भी बता रहे हैं और केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने की अपील भी कर रहे हैं. मंगलवार को सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है. मैं केंद्र से अपील करता हूं कि वे हमे जल्द से जल्द ऑक्सीजन भिजवाए. कुछ अस्पतालों में सिर्फ कुछ ही घंटो की ऑक्सीजन रह गई है.

Serious oxygen crisis persists in Delhi. I again urge centre to urgently provide oxygen to Delhi. Some hospitals are left with just a few hours of oxygen.