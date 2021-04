दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से अनहोनी की आशंका, सत्येंद्र जैन ने लिखा केंद्र को पत्र

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर काफी दबाव बढ़ गया है. ऐसे में यहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ वेटिंलेटर समेत कई अहम सुविधाओं की भारी कमी की शिकायत की जा रही है. इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मदद मांगी है. सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीटीबी अस्पताल में अब सिर्फ 4 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुआ है.

सत्येंद्र जैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि जीटीबी हॉस्पिटल में 500 मरीज ऑक्सीजन पर हैं. ऐसे में यहां सिर्फ 4 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है. जिससे कि किसी बड़ी अनहोनी घटने का डर बना हुआ है. ऐसे में जल्द से जल्द सप्लाई जारी करें. जैन ने बताया कि दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को क्रमश: 240 और 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरुरत है.

Acute shortage of oxygen at GTB Hospital. Oxygen may not last beyond 4 hrs. More than 500 corona patients on oxygen. Pl help@PiyushGoyal

to restore oxygen supply to avert major crisis. pic.twitter.com/QNMSoWgNTA