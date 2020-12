किसान प्रोटेस्ट: चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर खुला है एक लेन, ये है Delhi-NCR का ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली की सीमा पर डटे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन सरकारी खेमे में भरोसे और वादे के रास्ते से सुलह की कोशिश जारी है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर किसानों को समझाया तो आज 2 बजे पीएम खुद मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे इन सबके बीच दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है.

किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं. गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली लेन बंद है. लोगों से आनंद विहार, डीएनडी, अप्सरा और भोपुरा से यात्रा करने की सलाह दी गई है. ठीक इसी तरह सिंघु, औचंडी, पीयू मनियारी, साभोली और मंगेश बॉर्डर बंद है. लोगों से लामपुर, साफियाबाद, सिंघु स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर की ओर से यात्रा करने की सलाह दी गई है.

Traffic Alert

Tikri, Dhansa Borders are closed for any Traffic Movement.

Jhatikara Borders is open only for two wheelers and pedestrian movement.



