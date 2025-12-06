दिल्ली: DU लॉ स्टूडेंट की हत्या, मामूली विवाद में चाचा और चचेरे भाई ने मार दिया चाकू

देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को हुई एक हत्या की घटना ने स्थानीय इलाकों में सनसनी फैला दी. मामूली विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फर्स्ट ईयर के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के मोहम्मद इरशाद, पुत्र सालाहुद्दीन के रूप में हुई है.
चाचा और चचेरे भाई ने किया था हमला
घटना 5 दिसंबर को सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास गली नंबर 3/14, एल-फर्स्ट संगम विहार के पास हुई. बताया जा रहा है कि इरशाद का पड़ोसियों के साथ सफाई को लेकर किसी बात पर झगड़ा हुआ था.
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों के लोग आपस में भिड़ गए. आरोप है कि इसी दौरान इरशाद के चाचा मुबारक, चचेरे भाई इश्तियाक, मुबारक की पत्नी रिहाना खातून और एक नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया.
अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई युवक की मौत
हमले के बाद घायल इरशाद को तुरंत मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की बहन, जो प्रत्यक्षदर्शी भी है, उन्होंने पुलिस को बताया कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने इरशाद पर कई वार किए. इसके बाद नेब सराय पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज की मदद से झगड़े की पुष्टि भी हुई.
इस मामले में पुलिस ने हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में 15 साल के नाबालिग और रिहाना खातून को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों मुबारक और इश्तियाक की तलाश जारी है. पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है और हथियार की बरामदगी प्रयास भी जारी है.