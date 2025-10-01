दिल्ली: युवक ने ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना, कैंसिल करने पर बढ़ा विवाद, पुलिस ने जमकर पीटा

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई और उपभोक्ता विवाद चर्चा का विषय बन गया है. मामला उस समय सामने आया जब एक शख्स ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया, लेकिन कुछ कारणों से उसे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा. हालांकि, ऑर्डर कैंसिल होने के बावजूद डिलीवरी बॉय ने पेमेंट करने को कहा, जिससे विवाद की शुरुआत हुई.

जानकारी के अनुसार, शख्स ने पेमेंट करने से इनकार किया. इस पर जोमैटो डिलीवरी बॉय ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर घुसकर शख्स को जबरन बाहर निकाला और मारपीट शुरू कर दी. इस घटना के दौरान शख्स को गंभीर रूप से चोटें आईं और बाद में उसे थाने ले जाया गया.

घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मारपीट कैद हुई है. पुलिस ने बताया कि ऑर्डर करने वाला शख्स शराब के नशे में था और उसने डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं दिए. पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी ने खुद भी पुलिस के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उसे थाने ले जाया गया. शख्स की मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई.

हालांकि, बाद में डिलीवरी बॉय ने अपनी शिकायत वापस ले ली. इस वजह से आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया. बावजूद इसके यह घटना दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और उपभोक्ता सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

