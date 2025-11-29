दिल्ली में युवक की हत्या, मिठाई शॉप के बाहर मारी गई गोली

दिल्ली के न्यू शहादरा में हाल ही में हुए एक झगड़े में 27 साल के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना नवीन शहादरा में एक मिठाई की दुकान के बाहर हुई और पुलिस को रात करीब 11.09 बजे PCR कॉल मिली.

और पढ़ें

सूचना पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि पीड़ित, गगन आही, उसी इलाके का रहने वाला था, जो एक लिस्टेड बैड कैरेक्टर (BC) है. पुलिस ने कहा कि उसकी दाहिनी कनपटी पर गोली लगी थी और उसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में युवक की हत्या, पहले युवती ने चलाई गोली फिर बदमाशों ने भून डाला

हाल ही में हुई लड़ाई के चलते की गई हत्या

शुरुआती जांच में पता चला है कि बाइक सवार दो हमलावरों ने आही पर गोलियां चलाईं. एक आरोपी को अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया गया है. जबकि दूसरे शूटर की तलाश जारी है. जांच टीम को ऐसा लग रहा है कि हत्या को हाल ही में हुई लड़ाई के चलते अंजाम दिया गया है.

Advertisement

एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि झगड़े के बाद जब मामला बिगड़ा तो वे सुलह मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान लड़ाई हुई और हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

---- समाप्त ----