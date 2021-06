Delhi Weather: दिल्ली में बदला मौसम, कई जगह तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी, गर्मी से राहत

Delhi Weather Today Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (गुरुवार) दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया है. दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चल रही है. राजधानी में मौसम के करवट लेने से लोगों को उमस भरी गर्मी से मामूली राहत मिली है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज और बारिश (Thunderstorm with Rain) की संभावना है.

#WATCH | Delhi experiences a sudden change in weather as it witnesses strong wind. Visuals from near 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/qZmi543Dcn