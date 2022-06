Delhi Traffic Updates: राहुल गांधी की ED के सामने पेशी से पहले दिल्ली में कई रास्ते बंद, देखें लिस्ट

राजधानी दिल्ली में आज दोपहर तक भारी ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है. इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है. कुछ रास्तों को बंद भी किया गया है. ये ट्रैफिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के चलते है. दरअसल, आज नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी को पेश होना है.

कांग्रेस ने कहा है कि उनके सांसद, कार्यसमिति के सदस्य और प्रमुख नेता भी ईडी दफ्तर तक जाएंगे. इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है. नारेबाजी कर रहे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है.

दिल्ली में किन रास्तों के लिए एडवाइजरी जारी

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरिजेस जंक्शन, क्यू-पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आज़ाद रोड जंक्शन और मान सिंह रोड जंक्शन की तरफ से ना जाया जाए.

Kindly avoid Motilal Nehru Marg, Akbar Road, Janpath & Man Singh Road between 0700 hrs & 1200 hrs. Due to special arrangements traffic movement will not be possible on these roads.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि सुबह सात बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मान सिंह रोड पर नहीं जाएं. कहा गया है कि भारी पुलिस व्यवस्था की वजह से वहां से जाना मुमकिन नहीं होगा.

दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि विशेष यातायात व्यवस्था की वजह से नई दिल्ली में गोल डाक खाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक, पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

#WATCH | Delhi Police detain Congress leaders amid sloganeering in support of party leader Rahul Gandhi ahead of his appearance before ED today in the National Herald case.



Visuals from outside AICC headquarters, Delhi pic.twitter.com/3MijfyFO4n