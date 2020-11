खालिस्तानी आतंकियों की धमकी, एअर इंडिया के विमानों को कल नहीं पहुंचने देंगे दिल्ली से लंदन

सिख फॉर जस्टिस (SFJ) नाम के संगठन ने गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के दो विमानों के संचालन में बाधा डालने की धमकी दी है. SFJ ने कहा कि वो एअर इंडिया के दो विमानों को लंदन नहीं पहुंचने देगा. 5 नवंबर यानी गुरुवार को 1984 दंगों के 36 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इससे पहले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरूपतवंत सिंह पन्नू ने ये धमकी दी है.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि हमें ऐसे इनपुट मिले हैं कि सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है कि कल लंदन के लिए निर्धारित एअर इंडिया की दो उड़ानों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

