Delhi Rainfall: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत

कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में सोमवार को राहत मिली है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश (Delhi-NCR Rainfall) हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी. आईएमडी ने बताया था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 18-21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है.

राजधानी दिल्ली के जनपथ, धौला कुआं आदि इलाकों में तेज बारिश हुई है. इससे पहले रविवार को भी दिल्ली में बारिश हुई थी. वहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा में भी बीती रात धीमी गति से बारिश होने के बाद सुबह से भारी बारिश हो रही है. कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रेंग-रेंग कर आगे बढ़ीं. इसके अलावा, हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है.

#WATCH | Rain lashes parts of Delhi, visuals from Janpath Road and Ferozshah Road pic.twitter.com/wjEzgx69yc

इस साल दिल्ली समेत कई अन्य जगहों पर मॉनसून काफी देर से आया है. मौसम विभाग 15 जून से ही मॉनसून के आने की भविष्यवाणी कर चुका था, लेकिन कई बार उसके अनुमान गलत साबित हुए. दिल्ली को लेकर की गई भविष्यवाणी गलत होने के चलते मौसम विभाग ने पिछले दिनों अपनी चूक मानी थी. विभाग ने माना था कि बारिश के बारे में सही जानकारी देने में उनसे चूक हुई है. इस गलती को उन्होंने दुर्लभ और असामान्य बताया था.

Recent satellite imagery shows intense or very intense convection over parts of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Haryana Chandigarh, and Delhi, northwest Madhya Pradesh, northeast Rajasthan, north Konkan, Bihar: IMD pic.twitter.com/aLIaUPRkdF