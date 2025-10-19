scorecardresearch
 

दिल्ली: पूर्व लिव-इन पार्टनर ने गर्भवती महिला की चाकू मारकर की हत्या... गुस्साए पति ने हमलावर का किया कत्ल

दिल्ली में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर और बदमाश ने चाकू मारकर हत्या कर दी. हालांकि, इस दौरान मौके पर मौजूद उसके पति ने हमलावर को काबू करके मार डाला.

गर्भवती महिला की चाकू से गोदकर हत्या. (Photo: Representational )
गर्भवती महिला की चाकू से गोदकर हत्या. (Photo: Representational )

दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद उसके पति ने हमलावर को काबू करके मार डाला. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान आकाश की पत्नी और दो बच्चों की मां शालिनी (22) व नबी करीम थाने के बदमाश आशु उर्फ ​​शैलेंद्र (34) के रूप में हुई है. पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने एक बयान में कहा कि अपनी पत्नी को बचाते हुए 23 वर्षीय आकाश को चाकू के कई वार लगे और उसका इलाज यहां एक अस्पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: मर्डर या हादसा? दिल्ली के नाले में लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो सकी शिनाख्त

यह घटना शनिवार रात करीब 10.15 बजे हुई, जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर उसकी मां शीला से मिलने जा रहे थे. आशु अचानक वहां पहुंचा और आकाश पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि आकाश पहले वार से बच निकला, लेकिन आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी की ओर मुड़कर उस पर कई बार चाकू से वार किया.

डीसीपी ने कहा कि आकाश उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे भी चाकू मार दिया गया. लेकिन वह आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा. उसका चाकू छीन लिया और हाथापाई के दौरान उसे चाकू लग गई.

