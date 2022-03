दिल्ली के होटलों में J-K के लोगों को रूम नहीं! Video पर दिल्ली पुलिस ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में एक होटल का स्टाफ एक शख्स को इसलिए रूम देने से मना कर रहा है, क्योंकि उसके पास जम्मू कश्मीर की आईडी है. इतना ही नहीं रूम नहीं देने के पीछे दिल्ली पुलिस के आदेश को वजह बताया जा रहा है. अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली पुलिस ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. पुलिस ने कहा, पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि वह उसी क्षेत्र में दूसरे होटल में रुका था. पुलिस ने कहा, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो के जरिए जानबूझकर दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

A purported video is viral on social media wherein a person is being denied hotel reservation due to his J&K ID. The reason for cancellation is being given as direction from police.

It is clarified that no such direction has been given by Delhi Police.(1/3)@ANI @PTI_News