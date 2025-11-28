Delhi-NCR में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़... 10 तस्कर गिरफ्तार, 40 विदेशी नागरिक डिपोर्टेशन की कार्रवाई में

दिल्ली–एनसीआर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया है. इस कार्टेल के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी दिल्ली से तेलंगाना भेजी जाती थी. पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस, तेलंगाना पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के भीतर की. अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क मुख्य रूप से अफ्रीकी नागरिकों द्वारा संचालित किया जा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, यह कार्टेल बेहद चालाक तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था. आरोपी ड्रग्स को शर्ट के कॉलर के अंदर छिपाकर कूरियर सेवाओं के जरिए तेलंगाना भेजते थे. तीन महीने पहले तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में एक तस्करी मॉड्यूल पकड़ा था, जिसके बाद खुलासा हुआ कि ड्रग्स दिल्ली से सप्लाई हो रही थी.

इसी के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर दिल्ली–एनसीआर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कई ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान दिल्ली के मेहरौली, संतगढ़, निलोठी, प्रताप एन्क्लेव, मुनीरका, उत्तम नगर और ग्रेटर नोएडा में दबिश दी गई. पुलिस ने बताया कि कई दिनों की तकनीकी और मैनुअल निगरानी के बाद इन आरोपियों तक पहुंचा गया.

कई विदेशी नागरिकों से मिली भारी मात्रा में ड्रग्स

मोहान गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने 35 वर्षीय युगांडा की नागरिक जैनब क्योबुतुंगी उर्फ पामेला को गिरफ्तार किया. उसके पास से 195 ग्राम कोकीन, 24 ग्राम MDMA और 40 हजार 500 रुपये नकद बरामद हुए. वहीं, तिलक नगर स्थित संतगढ़ में नाइजीरिया की रहने वाली 49 वर्षीय आरोपी बेकी उर्फ बेकी को पकड़ा गया. उसके कब्जे से 5 हजार 209 एक्स्टेसी गोलियां, 35.46 ग्राम कोकीन और 78 हजार रुपये नकद मिले.

पूछताछ में बेकी ने बताया कि वह ड्रग्स की सप्लाई एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक को करती थी. बाद में फ्रैंक को चंदर विहार से 60 MD टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया.

तेलंगाना पुलिस को वांटेड आरोपी भी दिल्ली से पकड़ा गया

पुलिस टीम ने जीन अहमद उर्फ गॉडविन को भी गिरफ्तार किया, जो तेलंगाना पुलिस को लंबे समय से वांटेड था. उसके घर से 106.38 ग्राम कोकीन और 107.83 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इन बरामदगियों के आधार पर अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं.

इसके अलावा कई भारतीय नागरिक भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जो इस कार्टेल को वित्तीय और तकनीकी मदद देते थे. आरोपी बदरुद्दीन, उसकी पत्नी समा उमर (ग्रेटर नोएडा निवासी) और जफर (मेहरौली निवासी) ड्रग मनी को मैनेज करते थे. वहीं दिल्ली के तीन निवासी- टाइटिंग गुइटे, एस. जोशुआ गुइटे और लाल खोसेई फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने में शामिल थे.

40 विदेशी नागरिक भी पकड़े गए, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

कार्रवाई के दौरान 40 विदेशी नागरिक पुलिस को मिले, जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे. इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने पुरुषों को डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया है, जबकि महिलाओं की प्रक्रिया FRRO के साथ मिलकर पूरी की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई इस बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तगड़ा झटका है. कार्टेल कोकीन, MDMA, हेरोइन और एक्स्टेसी की बड़ी तस्करी में शामिल था. विदेशी नागरिकों को कैरियर की तरह इस्तेमाल किया जाता था और ड्रग मनी को भारतीय साथियों के माध्यम से घुमाया जाता था.

पूरे नेटवर्क की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है. इस नेटवर्क से जुड़े और सदस्यों और फाइनेंशियल चैनल्स का पता लगाया जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. यह कार्रवाई देशभर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

