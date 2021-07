Delhi-NCR Rain: दिल्ली में झमाझम बारिश से जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, जानें हफ्ते भर कैसे रहेगा मौसम

Delhi Weather Forecast Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मॉनसून (Delhi Monsoon) की एंट्री के बाद आज (बुधवार) यानी 14 जुलाई को लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है. दिल्ली में ठंडी हवाएं चलाने के साथ घने बादलों के बीच एक तरफ जहां बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है, तो वहीं बारिश (Rain in Delhi) के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया (Water logging) है. जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) लगा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल ऐसा ही मौसम (Delhi Weather) बने रहने का अनुमान है.

दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार, आज (14 जुलाई) राजधानी में दिनभर बादल छाए रहने के बीच मध्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं, 15 जुलाई, 2021 को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. इसी तरह का मौसम 16 जुलाई को भी रहने का अनुमान है.

