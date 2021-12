Omicron in Delhi: बंदिशें शुरू...मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें, परेशान यात्री बोले- बंद ही कर दो...

Delhi Metro Today News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट (Delhi Yellow Alert) लागू कर दिया गया, जिसके बाद मेट्रो समेत अन्य सेवाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Guidelines) में कुल क्षमता से 50 फीसदी यात्रियों को सवारी करने की अनुमति दी गई है, जबकि कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा. मेट्रो में सीमित यात्री संख्या के बाद स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें लग गईं. मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर में काम करने वाले बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करते हैं.

मेट्रो सेवा में कई तरह की पाबंदियां लागू होने की वजह से राजधानी में यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. बुधवार सुबह लोग दफ्तर जाने के लिए जब मेट्रो स्टेशन पहुंचे, तब उन्हें लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ा. इसकी वजह से लोगों का बहुत समय भी बर्बाद हुआ. परेशान लोगों ने यहां तक कह दिया कि इससे बढ़िया तो मेट्रो सेवा को बंद कर दिया जाना चाहिए.

Long queues outside Delhi Metro's Shaheed Sthal (New Bus Adda) station in Ghaziabad, Uttar Pradesh as DMRC operates with 50% seating capacity and no standing passengers pic.twitter.com/0E1tJz4ZIS