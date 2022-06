Blue Line Metro: दिल्ली मेट्रो में 'मुंबई लोकल' जैसी मारामारी, घंटों अटके रहे पैसेंजर, देखें अंदर की तस्वीरें और वीडियो

Blue Line Metro News Today: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन का हाल आज 'मुंबई लोकल' जैसा हो गया. हर तरफ भीड़ ही भीड़ और 20 से 30 मिनट का वेटिंग टाइम. यह सब सुबह-सुबह के वक्त हुए जब लोग अपने दफ्तर जाने के लिए निकले थे. ऑफिस पहुंचने में तो लोगों को देरी हुई ही, इसकी वजह से जो परेशानी हुई सो अलग. परेशान हुए यात्रियों ने फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके अपना दर्द बयां किया है.

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में अभी सोमवार को भी परेशानी आई थी. लगभग वैसी ही दिक्कत अब आज भी आ गई. मेट्रो ने कुछ घंटे बाद इस दिक्कत को ठीक कर दिया लेकिन परेशानी उसके बाद भी खत्म नहीं हुई थी.

सोमवार को पक्षी के टकराने की वजह से ओवरहेड वायर में दिक्कत आ गई थी. लगभग ऐसी ही दिक्कत आज भी आई.

Write "The day Delhi Metro turned in to Mumbai Local" #delhimetro pic.twitter.com/pV4DOMKDoY

दिक्कत यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बीच हुई थी. यमुना बैंक स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन है. मतलब यहां से यात्री दूसरी मेट्रो भी पकड़ते हैं. इसलिए नोएडा और वैशाली की तरफ जाने वाली लाइनों पर इसका असर पड़ा. परेशानी सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी और तकरीबन 10 बजे तक जाकर इस गड़बड़ी को ठीक किया जा सका.

DMRC ने क्या कहा?

मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि ओवरहेड सप्लाई लाइन में दिक्कत कई वजहों से आती है और कई चीजों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं होता है. इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम तत्काल मौके पर पहुंच जाती है और कोशिश करती है कि जल्द से जल्द नॉर्मल सेवाएं बहाल कर दी जाए.

Blue Line at #DelhiMetro is at technical fault. Take some alternative to your office. pic.twitter.com/Uor2NWQ9bs