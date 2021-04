'एक पैग रोज...दूर रहेंगे रोग'....लॉकडाउन से पहले शराब लेने पहुंची महिला की 'हेल्थ टिप' वायरल

दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, कोरोना का संकट बढ़ता देख राज्य सरकार ने अगले सोमवार तक ये पाबंदी लगाई है. दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो बाजारों में भीड़ बढ़ गई. कई जगह शराब की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ी. इसी बीच एक महिला यहां पर शराब लेने पहुंची, तो जिसका बाद उन्होंने जो बयान दिया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में शराब की दुकान पर लगी भीड़ के बीच महिला ने कहा कि वो यहां शराब लेने आई हैं, इसमें एल्कोहल है ये फायदा करेगा. इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, एल्कोहल फायदा करेगी. जितनी लोग दारू पिएंगे, उतने ही लोग सही रहेंगे.’



महिला ने कहा कि हमें दवाई से कोई असर नहीं होगा, सिर्फ पैग से ही असर होगा. मैं 35 साल से पी रही हूं, मैंने कोई दूसरी डोज़ कभी नहीं ली. हम यही लेते हैं, एक पैग रोज का और उसमें ही हमारी डोज़ चलती है.

#WATCH Delhi: A woman, who has come to purchase liquor, at a shop in Shivpuri Geeta Colony, says, "...Injection fayda nahi karega, ye alcohol fayda karegi...Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga..." pic.twitter.com/iat5N9vdFZ