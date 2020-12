दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़, AAP ने BJP पर लगाया हमले का आरोप

दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में गुरुवार को अचानक एक हिंसक भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ कर डाली. घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वीडियो में झंडेवालान में स्थित डीजेबी के कार्यालय में 100 से अधिक लोगों की भीड़ को तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है. भीड़ आखिरकार कांच के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसती नजर आती है.

आम आदमी पार्टी ने इस तोड़फोड़ के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है. आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में घुसे और बर्बरता की. उन्होंने मुझे चुनौती दी और किसानों का समर्थन करने और उनके लिए बोलने के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी. सीसीटीवी फुटेज है. यह साफ है कि यह घटना दिल्ली पुलिस की मदद से हुई है.

BJP goons have attacked the @DelhiJalBoard headquarters. My entire office has been vandalized. Staff has been threatened. pic.twitter.com/iEwhaGBYRB