दिल्ली: किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से हादसा, दम घुटने से पति-पत्नी की गई जान

देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक किराना दुकान में लगी आग की वजह से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. दंपत्ति की पहचान 31 साल के विनीत और उनकी 29 साल की पत्नी रेणु के रूप में की गई है. दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी थे और दिल्ली में किराना दुकान चलाते थे.

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात एक PCR कॉल मिली जिसमें बताया गया कि पास की एक दुकान से धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस दुकान पर पहुंची तो देखा कि दुकान का शटर आधा बंद था और अंदर धुआं भरा हुआ था.

शुरुआती जांच में पता चला है कि दुकान के काउंटर एरिया में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी. काउंटर के आसपास रखे प्लास्टिक के पैकेटों में आग तेजी से फैल गई और दुकान धुएं से भर गई. इसी दौरान दुकान के शटर में करंट आ गया, जिसके कारण दंपत्ति शटर खोलकर बाहर नहीं निकल सके.

दम घुटने से हुई मौत

पुलिस अधिकारी के अनुसार, शटर में बिजली का करंट प्रवाहित होने से दंपत्ति अंदर ही फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. जब पुलिस टीम ने शटर को लकड़ी के डंडे की मदद से तोड़कर खोला तो दोनों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया.

तुरंत दोनों को बहादुरगढ़ स्थित ऑस्कर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस हादसे ने आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

