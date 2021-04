दिल्ली: दिलशाद गार्डन के इंडस्ट्रियल एरिया में आग, 15 दमकल गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह आ लग गई. आग लगने की घटना दामोदर पार्क में एक गोदाम में हुई थी. अग्निशमन विभाग को आग की घटना मिलते ही तत्काल दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया.

ये आग एक गोदाम में तीसरी मंजिल पर लगी थी. यहां पर एक गोदाम है. घटनास्थल के पास ही एमटीएनएल ऑफिस है. जिससे खतरा और बढ़ गया था.

हालांकि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आस-पास के लोगों को वहां से हटा लिया. बता दें कि दामोदर पार्क में कई छोटे छोटे उद्योग हैं. गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर आग लगने की घटनाएं होती रहती है.

Delhi: Fire breaks out in a factory near MTNL office in Damodar Park, Dilshad Garden Industrial Area. 15 fire tenders are present at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/k3sIWJAOcD