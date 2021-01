किसान आंदोलन: दिल्ली-गाजियाबाद NH-24 हाइवे बंद, जानें दिल्ली के ट्रैफिक का हाल

दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई. रात 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई. किसान अब अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं. रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होने शुरु हो गए. भिवाणी, मेरठ, बागपत, से रात को ही किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

किसान आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूट को बंद कर दिया है. इसमें दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली एनएच-24 शामिल है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, NH-24, गाजीपुर बॉर्डर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक को डीएनडी और आनंद विहार की ओर डायवर्ट किया गया है.

Singhu, Auchandi, Mangesh, Saboli, Piau Maniyari borders closed. Lampur, Safiabad, Singhu school & Palla toll tax borders opened. Traffic diverted from NH44 near DSIDC Narela. Avoid Outer Ring Road, GTK Road & NH 44: Delhi Traffic Police

इसके अलावा सिंघु, औचंडी, मंगेश, सबोली, पियू मनियारी बॉर्डर बंद है. लामपुर, सफियाबाद, सिंघु स्कूल और पल्ला टोल टैक्स बॉर्डर खुल गईं. DSIDC नरेला के पास NH44 से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लोग बाहरी रिंग रोड, GTK सड़क और NH 44 से बचें.

