ऑक्सीजन संकट: दिल्ली के गंगा राम हॉस्पिटल में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत, मैक्स को मिली सप्लाई

देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है. कई अस्पतालों में कुछ घंटों का ऑक्सीजन स्टॉक है, जबकि कुछ जगह पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है. दिल्ली के कई अस्पतालों द्वारा सरकार के सामने जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है.

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनके अस्पताल में 25 गंभीर मरीजों की मौत हो गई है. हमारे पास कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है. वेंटिलेटर भी सही काम नहीं कर रहे हैं. हमें तुरंत एयरलिफ्ट की मदद से ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अन्य 60 मरीजों की जान खतरे में हैं. सुबह करीब दस बजे गंगाराम अस्पताल को भी ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई.

