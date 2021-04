'200 जिंदगियां दांव पर, ऑक्सीजन के लिए जयपुर गोल्डन अस्पताल ने फिर लगाई गुहार

दिल्ली में कोरोना से हालात विस्फोटक बने हुए हैं. केंद्र की तरफ से दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा तो बढ़ाया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी देखने को मिल रही है. हर अस्पताल से खबर आ रही है कि या तो स्टॉक खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है. इस बीच अब जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है. अगर रात 9 बजे तक ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ तो 200 मरीजों की जान पर बन आएगी.

जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन संकट

ट्वीट कर जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उनके अस्पताल को तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए. ट्वीट में लिखा है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन संकट आ गया है. अगर रात 9 बजे तक ऑक्सीजन नहीं दी गई तो 200 मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी. इस ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी को टैग किया गया है. अपील की गई है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए.

Next impending oxygen crises in Jaipur Golden Hospital. Over 200 lives at stake if liquid medical oxygen is not supplied by 9:00 PM tonight. @ArvindKejriwal @PMOIndia @drharshvardhan @MoHFW_INDIA @narendramodi @LtGovDelhi

25 मरीज तोड़ चुके दम

दिल्ली का ये वहीं अस्पताल है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया था. अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया है. लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई की गुहार लगाई गई है. जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीजों की मौत पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि बेड नहीं हैं, ऑक्सीजन, दवाइयों और टेस्टिंग की कमी है. इस सब के लिए, बीजेपी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. जब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने का समय था तो पीएमओ सेल्फ प्रमोशन टूर पर था. दूसरी लहर के लिए वास्तव में तैयारी करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया था.

May Allah give sabr to the families of those who passed away last night. If this is the state of affairs in the capital, I shudder to think what’s happening elsewhere. People are dying not just because of pandemic but because BJP oversaw complete collapse of healthcare infra 1/2 https://t.co/LBy3lMfO8C