दिल्लीः हुड्डा के ट्रैक्टर वाले वीडियो को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस HQ पर प्रदर्शन

कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महिलाओं के अपमान किए जाने का मामले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दिल्ली यूनिट की महिला मोर्चा ने आज गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने साथ 'सोनिया गांधी शर्म करो-शर्म करो' के बैनर ले रखा था.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह ट्रैक्टर पर बैठे हैं और महिला विधायकों की ओर से उसे रस्सी से खींचा जा रहा था. इसके विरोध में दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा ने आज प्रदर्शन किया और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सोनिया गांधी शर्म करो के नारे लगाए.

इस मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला नजारा है. एक कांग्रेसी नेता एक ट्रैक्टर पर शांति से बैठे हैं जिन्हें महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से शारीरिक रूप से खींचा जा रहा है. कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की इस पर चुप्पी यह कह रही है कि पार्टी में महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि जिसे पुरुष करने से इनकार कर देते हैं, वो महिलाओं से करवाया जाता है.

#WATCH A Cong leader sits calmly on a tractor which he is making female Cong workers pull physically...As female president of Cong,silence of Sonia Gandhi on this is also speaking volumes how women in the party are reduced to the task that even men refuse to do, says Smriti Irani pic.twitter.com/b2X4iStBwD