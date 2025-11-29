scorecardresearch
 
दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', 90 फीसदी नमी ने बढ़ाई प्रदूषण और धुंध

दिल्ली की हवा एक बार फिर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. शनिवार सुबह AQI 332 रहा, जो शुक्रवार के 369 से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अब भी खतरनाक स्तर पर है. तापमान में गिरावट, 90% नमी और साफ आसमान के बीच प्रदूषण की परत और घनी महसूस हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन परिस्थितियों में जल्द सुधार की संभावना कम है.'

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह भी लोगों को खराब हवा से राहत नहीं मिली. दिल्ली का AQI(वायु गुणवत्ता सूचकांक)  332 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. यह स्तर शुक्रवार की तुलना में थोड़ा कम है, जब AQI 369 तक पहुंच गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सुबह 9 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक, शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणियों में बनी हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक CPCB के मानकों के अनुसार 0-50 के बीच की हवा 'अच्छी', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 के बीच की हवा 'गंभीर' मानी जाती है. 

प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा

विशेषज्ञों का कहना है कि 300 के पार पहुंचने वाला AQI आम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा देता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह हवा और भी खतरनाक बन जाती है.

इधर मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हल्की ठंड बढ़ने के साथ सुबह के समय हवा में नमी का स्तर भी अधिक रहा. 

अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहने वाला है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसने राजधानी में हल्की धुंध और ठंडक का अहसास कराया.

प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की दिशा, तापमान में गिरावट और नमी की अधिकता इन तीनों कारकों के संयोजन से स्मॉग परत घनी हो जाती है. ऐसे में प्रदूषक कण जमीन के करीब जमा हो जाते हैं, जिससे AQI में सुधार की संभावना कम हो जाती है. दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से हवा 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणियों में उतार-चढ़ाव के बीच घूम रही है.

'सुबह के समय सैर या आउटडोर एक्सरसाइज से बचें'

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नागरिकों को सलाह दी है कि सुबह के समय सैर या आउटडोर एक्सरसाइज से बचें, जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें और प्रदूषण वाले दिनों में बच्चों को अत्यधिक बाहर न ले जाएं. हालांकि हवा में आज मामूली सुधार दिखा है, लेकिन प्रदूषण स्तर अभी भी खतरनाक सीमा के पास बना हुआ है.

 

