Delhi Air Pollution: दिल्ली में हवा 'खराब' श्रेणी में, 2019 में प्रदूषण से देश में 16.7 लाख लोगों की मौत

दिल्ली में आज यानी गुरुवार को प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले बदतर स्थिति में होने के बावजूद 'खराब' श्रेणी में ही रहा. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi Air Quality Index) 254 रहा. इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 268 था जबकि मंगलवार को यह 223 दर्ज किया गया था.

उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 'गंभीर' माना जाता है.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था ‘सफर’ ने भी अभी वायु की गुणवत्ता के बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया है. सफर के मुताबिक 23 अक्टूबर को हवा की गुणवत्ता (AQI) बहुत खराब से खराब के बीच रहेगी. सफर के अनुसार हरियाणा, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में कल (मंगलवार को) पराली जलाने की 849 घटनाएं हुईं. सफर के अनुसार पराली जलाने का पीएम 2.5 के उत्सर्जन में आज 15 प्रतिशत योगदान रहा.

Delhi: Air Quality Index is at 254 in ITO and 246 in Patparganj, both in 'poor' category, as per Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data.



