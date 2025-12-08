scorecardresearch
 
दिल्ली: 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली में एक 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है. घटना रविवार रात की बताई जा रही है.

दिल्ली में 22 वर्षीय युवक की हत्या. (Photo: Representational )
पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक अनजान आदमी ने 22 साल के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ईस्ट) अभिषेक धनिया ने कहा कि रविवार शाम करीब 5.28 बजे एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया कि शकरपुर में राम टेंट हाउस के पास एक आदमी को चाकू मारा गया है.

सूचना पर लोकल पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर खून के धब्बे देखे. इस दौरान वहां आस-पास के लोग जमा थे. जबकि देव कुमार नाम के आदमी को उसके रिश्तेदार पटेल अस्पताल ले गए. फिर उसे गंभीर हालत में लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में मां-बेटी का हत्या, करीबी निकला कातिल, 11 दिन बाद सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री

हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

DCP ने कहा कि उसकी दाहिनी जांघ पर कई कटने के निशान थे. ऑफिसर ने आगे कहा कि हॉस्पिटल में पुलिस टीम ने कुमार की मेडिकल रिपोर्ट देखी. जिसमें धारदार हथियार से तीन चोटें लगने की पुष्टि हुई. क्राइम सीन या हॉस्पिटल में कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला.

धनिया ने कहा कि शुरुआती जांच, मेडिकल राय और पीड़ित के रिश्तेदारों के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई है. आगे की जांच जारी है. मर्डर के पीछे के आरोपी की पहचान करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. साथ ही मदद के लिए सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
