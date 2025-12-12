scorecardresearch
 
दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का Live Video...बाइक से पीछा किया, निकाली बंदूक और मार दी गोली 

दिल्ली के बलबीर नगर में मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर जोगेंद्र राठौर पर फायरिंग कर दी. घर पहुंचते ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसमें उन्हें तीन गोलियां लगीं. घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद पुलिस हर एंगल- रंजिश, पैसों का विवाद और अन्य एंगल से मामले की जांच में जुट गई है.  

दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का Live Video (Photo: ITG)
राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी. बलबीर नगर इलाके में मंगलवार रात 9:30 बजे के करीब बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी. घायल व्यक्ति की पहचान लगभग 50 वर्षीय जोगेंद्र राठौर के रूप में हुई है, जो अपने एक वर्कर के साथ बाइक से घर लौट रहे थे.

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना एक महिला कॉलर ने दी, जिसने बताया कि उसके पति को गोली मार दी गई है. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जोगेंद्र गंभीर रूप से घायल मिले, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में तीन गोलियां लगी हैं, और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, जैसे ही जोगेंद्र अपनी गली के पास पहुंचे, पीछे से आए दो बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें हमलावरों के बारे में सुराग मिलने की संभावना है.

पुलिस इस हमले के पीछे कई एंगल से जांच कर रही है. चूंकि जोगेंद्र प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, इसलिए पुलिस पैसों के लेन-देन या किसी पुरानी रंजिश को भी संभावित कारण मान रही है. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं यह हमला किसी व्यावसायिक विवाद का परिणाम तो नहीं है.

घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल गया. पुलिस ने लोगों को शांत रहने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए तकनीकी सर्विलांस, कॉल रिकॉर्ड और फुटेज की मदद ली जा रही है. वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि हमलावर जोगेंद्र को निशाना बनाकर आए थे और उनकी मंशा जानलेवा हमला करने की थी. फिलहाल जोगेंद्र का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तीव्र कर दी है.

