दिल्ली: कोरोना से जंग जारी, AIIMS में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती शुरू

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने 207 जूनियर रेजिडेंट (JR) डॉक्टरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है. AIIMS में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

केंद्र द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती से दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने में मदद मिलेगी. दरअसल, कोरोना संकट से निपटने में डॉक्टरों की सबसे अहम भूमिका है. इसलिए जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MBBS/BDS या MCI/DCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री होनी चाहिए.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि DRDO के अस्पताल में 250 वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही घर-घर सर्वे का काम भी शुरू हो गया है. 20 नवंबर तक 3,70,729 लोगों तक सर्वे भी किया जा चुका है. गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रोजाना कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

