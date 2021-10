एलजी को केजरीवाल की चिट्ठी- दिल्ली में कोरोना काबू में, सार्वजनिक जगहों पर छठ की अनुमति दी जाए

दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी (Chhath Puja Ban) लगाने के बाद मचा बवाल अब शांत हो सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) को चिट्ठी लिखी है. इसमें केजरीवाल ने उनसे कहा है कि कोरोना अभी काबू में है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति दी जाए.

दरअसल, 30 सितंबर को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा (Chhath Puja) करने पर रोक लगा दी थी. डीडीएमए ने ये फैसला कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के चलते लिया था. लेकिन, इसके बाद बवाल मच गया और बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी.

सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर लगी रोक पर विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है. इसमें केजरीवाल ने लिखा, 'दिल्ली में लोग बड़ी आस्था से हर साल छठ पूजा मनाते हैं. दिल्ली में पिछले तीन महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है. मेरा विचार है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए.'

I have urged Hon’ble LG to allow Chhath pooja celebrations in Delhi. Corona is now in control and many other states have allowed it. pic.twitter.com/110ZZtpBMl