दिल्ली में चक्का जामः साल का पहला सोमवार और सुबह-सुबह ठप हुई दिल्ली की रफ्तार, बीजेपी का चक्का जाम

दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है. भाजपा ने केजरीवाल की नई शराब नीति के खिलाफ सोमवार को चक्का जाम किया. NH24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मी नगर, south दिल्ली में भारी जाम लग गया. बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए.

दरअसल, पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया है, इसके तहत तकरीबन 849 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं. नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है.

दिल्ली के हर जिले में बीजेपी ने सोमवार को चक्का जाम की अपील की, जिसके चलते लक्ष्मी नगर विकास मार्ग आईटीओ तक भारी जाम लग गया. हालांकि थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

गरीबों के घर बर्बाद करेगी नई नीति- भाजपा



भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति नौजवानों और गरीबों के घरों को बर्बाद करेगी. दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 कर दी है. इसके अलावा लड़कियों के लिए पब बनाए जाएंगे. हम इन नीतियों के विरोध में दिल्लीवासियों के साथ चक्का जाम कर रहे है. केजरीवाल ने शराब व्यापारियों से 2000 cr.RS. लेकर यह नीति बनाई एक तरफ पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंजाब मे नशा बंदी करूंगा, वहीं दिल्ली में हर वार्ड में 3 से 5 ठेके खोलने शुरु कर दिए हैं.



वादा किया था 500 स्कूल खोलने का, खोल दीं शराब की दुकानें - आदेश गुप्ता

