दिल्ली में बीड़ी पर बवाल... कहासुनी के बाद युवक पर बरसाई लाठी, पीट-पीटकर ले ली जान

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां बीड़ी को लेकर हुए विवाद में एक Barber ने 28 साल के युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

और पढ़ें

एजेंसी के मुताबिक, यह घटना शशि गार्डन इलाके में बस स्टैंड रोड के पास हुई. पुलिस को एक कॉल मिली, जिसमें सड़क पर एक युवक के गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम 32 वर्षीय मनोज है, जो पेशे से Barber है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच बीड़ी को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पास में पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और दीपक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

यह भी पढ़ें: बुर्का न पहनने पर खूनी खेल! Shamli में पति ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की कर दी हत्या, शव सेफ्टी टैंक में दबाए

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के माथे और सिर पर कई गहरी चोटों के निशान हैं, साथ ही शरीर पर भी चोट और सूजन के निशान थे. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण दीपक की मौके पर ही हालत बिगड़ गई थी.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और क्या घटना के समय कोई अन्य व्यक्ति भी मौके पर मौजूद था.

---- समाप्त ----