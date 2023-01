Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण से नहीं राहत, एयर क्वालिटी आज भी 'खराब', बारिश से साफ होगी हवा!

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का सितम कम होने के साथ ठंड से भले ही राहत मिल गई है लेकिन प्रदूषण अभी बरकरार है. राष्ट्रीय राजधानी में आज (रविवार), 22 जनवरी की सुबह आसमान में धुंध और कोहरे की चादर देखने को मिली. हालांकि, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली की हवा 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) 450 दर्ज की गई, जो 'गंभीर' श्रेणी में आती है. वहीं, अलीपुर में AQI 401, आयानगर में 370, IGI एयरपोर्ट पर 379, ITO पर 431 और जहांगीर पुरी में 437 दर्ज किया गया है. कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब तो कुछ जगहों की एयर क्लालिटी गंभीर कैटेगरी में है, जो सांस लेने लायक नहीं है.

वहीं, दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 245 रिकॉर्ड किया गया है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई गंभीर माना जाता है.

Delhi | Smog engulfs Delhi, air quality is in "poor" category with an overall AQI of 245.



