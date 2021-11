Delhi Air Quality: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (रविवार) भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है. दिल्ली में आज AQI 386 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. हालांकि, बीते दिन 400 AQI की तुलना में आज (14 नवंबर) को मामूली सुधार है लेकिन अभी भी हवा बहुत खराब स्तर पर बनी है. दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली का औसतन AQI 400 से नीचे दर्ज किया गया है. इंडिया गेट और कोपरनिकस मार्ग पर सुबह के समय AQI 386 रिकॉर्ड किया गया. प्रदूषण और स्मॉग के कारण आसमान में धुंध छाई रही.

मौसम विभाग के अनुसार सुबह से खिली धूप और हल्की हवा ने दिल्ली को जहरीली हवा से थोड़ी राहत जरूर दी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है लेकिन सेहत के लिए हवा अभी भी बहुत खराब है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) presently at 386 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



Visuals from Copernicus Marg and India Gate. pic.twitter.com/ixdnVtN5b9