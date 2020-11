दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', क्या शीत लहर से एयर क्वालिटी में होगा सुधार?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता ( Air Quality) 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. हालांकि, मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि हवा चलने की गति अनुकूल होने के कारण एयर क्वालिटी में कुछ सुधार की संभावना है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के मुताबिक दिल्ली के ITO इलाके में AQI 275 रिकॉर्ड किया गया जो 'खराब' श्रेणी के अंतर्गत आता है.

इसके अलावा मयूर विहार फेज-1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब (Very Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया. हवा में प्रदूषण (Pollution) का स्तर बढ़ने की वजह से आसमान में धुंध की चादर देखी गई.

Delhi's air quality in the 'very poor' category as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR-India)



Visuals from Mayur Vihar Phase-1 pic.twitter.com/J0zowbjYMJ