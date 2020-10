Air Pollution: दिल्ली में फिर लागू होगा ऑड-ईवन? 21 अक्टूबर से शुरू 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान

कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच भले ही दिल्ली के लोगों ने साफ आसमान के दर्शन किए हों लेकिन अब ये दर्शन दुर्लभ होते जा रहे हैं. दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर (Air Pollution) लगातार बढ़ रहा है. अक्टूबर का महीना आधा बीतने के साथ ही आसमान में स्मॉग की चादर जैसी धुंध दिखाई देने लगी है. हालांकि अभी कोहरे वाली सर्दी शुरू भी नहीं हुई है. अगर हवा में जहरीले प्रदूषण के हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा.

प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्थाएं और एजेंसियां चेता रही हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हर रोज खराब हो रहा है. दिल्ली के पड़ोसी राज्यों खास कर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने से भी दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा हुआ है. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं. प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर (SAFAR) के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब के बीच आंकी जा रही है. इसी साल फरवरी के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में हवा इतनी खराब हुई है.

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ चुकी है. राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि प्रदूषण की समस्या एक दिन में नहीं सुलझाई जा सकती. प्रदूषण फैलाने वाले हर कारण से निपटने के लिए सतत प्रयास करने जरूरी हैं. वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि महानगर में वायु प्रदूषण से लड़ने में ऑड-ईवन योजना (Odd/Even scheme) को लागू करना ‘अंतिम विकल्प’ होगा.

We have implemented the Odd/Even scheme many times in Delhi. It would be our last resort & we'll think about its implementation if rest of the methods to curb the air pollution fails: Delhi Environment Minister Gopal Rai on being asked about govt's plans for Odd/Even scheme pic.twitter.com/KzvHTr0M6f