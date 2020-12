दिल्लीः एमसीडी में फंड हेराफेरी का लगाया आरोप, AAP ने बीजेपी को बताया लालची सास

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई. एमसीडी में कथित 2500 करोड़ रुपये किराया माफी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की. विधानसभा में शुक्रवार को इस मांग से जुड़ी बड़ी भी होर्डिंग लगाई गई. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सत्र के दौरान बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

एमसीडी किराया माफी मामले पर चर्चा में अपनी बात रखते हुए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी हमारी बेटी जैसी, जिसे हमने बीजेपी को दिया और लेकिन आज बीजेपी लालची सास बन गई है.

बहरहाल, दिल्ली में एमसीडी में फंड को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान चल रही है. जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी में 2500 करोड़ रुपये के हेरफेर का आरोप लगा रही है वहीं बीजेपी एमसीडी के 13000 करोड़ रुपये का फंड मांग रही है. इस फंड की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में मुहिम छेड़ रखी है.

इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी में इस कथित घपले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. दूसरे दिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो एमसीडी किराया माफी मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई जांच की मांग करत रहे.

Delhi: Aam Aadmi Party MLAs display placards & banner alleging BJP of a Rs 2,500 crores scam, on the second day of the special Delhi Assembly session pic.twitter.com/VEBev72Giu