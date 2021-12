Vijay Diwas 2021: बांग्लादेश रण के रणबांकुरों को सलाम, ऐसे चटाई थी पाकिस्तान को धूल

Vijay Diwas: आज का दिन भारत की वीरता का परिचायक है. क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले भारत के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी. बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के बाद आज के ही दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था. 1971 में देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय पताका फहराई थी. विजय दिवस हमारे देश के सैनिकों की वीरता को सलाम करने वाला खास दिन है.

विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) बांग्लादेश में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं. वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सुबह करीब 10:30 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल ( National War Memorial) पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद की ओर से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में एक भोज दिया गया. इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की.

President Ram Nath Kovind attended a banquet hosted in his honour by President Abdul Hamid of Bangladesh. The President also witnessed a cultural programme organised on the occasion. pic.twitter.com/EnX3V6KrIX