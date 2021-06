रांची: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, पैर फिसला तो RPF ने ऐसे बचाई जान

रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ (Railway Protection Force) स्टाफ की सतर्कता से रांची रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन की चपेट में आने से बच गई.. दरअसल, महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने ही वाली थी कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने भाग कर उसे बचा लिया.

रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए घटना का वीडियो शेयर किया है. जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 02453 राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) के रुकने से पहले ही एक महिला उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही है.

इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लड़खड़ाने लगी. तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान की नजर पड़ी को वह तुरंत दौड़ा और महिला को गिरने से बचा लिया.

Alertness of RPF staff saved a passenger at Ranchi Railway station:



Yesterday, a female passenger trying to board the running train no.02453 Rajdhani Exp at Ranchi Rly.station slipped from foot board.



Immediately on duty RPF staff rescued & saved her life. pic.twitter.com/R9MBUunl2w