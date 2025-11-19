scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़: जंगल में घात लगाकर नक्सलियों ने पुलिस पर किया हमला, मुठभेड़ में एक जवान शहीद, छह घायल

राजनांदगांव जिले के बोरतालाव जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान शहीद और छह जवान घायल हुए. शहीद एएसआई आशीष शर्मा बालाघाट के बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संयुक्त सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी. क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ने घटना पर प्रतिक्रिया दी.

Advertisement
X
नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद (Photo: Screengrab)
नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद (Photo: Screengrab)

राजनांदगांव जिले के बोरतालाव थाना क्षेत्र के बोरतालाव जंगल में मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है और छह जवानों के घायल होने की जानकारी मिली है. शहीद जवान का नाम आशीष शर्मा बताया जा रहा है, जो बालाघाट के एएसआई थे. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

बताया जा रहा है कि जंगल में 15 से 20 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद छत्तीसगढ़ डीएफ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और आईटीबीपी के जवान संयुक्त रूप से सर्चिंग के लिए निकले थे. जवान जैसे ही जंगल के अंदर बढ़े, नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस अंधाधुंध फायरिंग में जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला.

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

सम्बंधित ख़बरें

Madvi Hidma
ढाई दशक तक खून, आग और दहशत का इतिहास लिखने वाला नक्सली हिडमा का अंत  
naxal encounter
हिडमा के बाद मटुरे समेत 7 और नक्सली ढेर, आंध्र में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन 
मुठभेड़ में तीन नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)
सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 15 लाख के इनामी तीन नक्सली ढेर, 2 महिला भी शामिल 
Three Naxalites killed in Sukma
सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, मिलिशिया कमांडर माड़वी देवा समेत तीन नक्सली ढेर 
bihar election bhim bandh voting
बिहार के इस इलाके में 20 साल बाद वोटिंग, नक्सली हमले में शहीद हुए थे सात पुलिसकर्मी 

सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और फायरिंग में घायल हुए जवानों में से एक जवान को गंभीर अवस्था में डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस की ओर से अभी तक मुठभेड़ और शहीद जवान की पहचान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

इधर क्षेत्रीय विधायक हर्षिता बघेल ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बोरतालाव थाना क्षेत्र के कहुवापानी जंगल में हुई मुठभेड़ में एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को निशाना बनाना ठीक नहीं है.

Advertisement

मुठभेड़ में एक जवान शहीद कई घायल 

वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा कि मातृभूमि की रक्षा में दिया गया यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. डोंगरगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ अभी भी जारी है.

---- समाप्त ----
रिपोर्टर- परमानंद रजक
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement