'हां, बहू को मैंने मारा है, लाश सेप्टिक टैंक में है', लव मैरिज से नाराज ससुर ने थाने में उगला सच

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रेम विवाह की नफरत ने एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया. लोहारा थाना क्षेत्र के बांधा टोला गांव में ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया था. एक महीने तक लापता बहू की तलाश चलती रही, लेकिन राज तब खुला जब आरोपी ससुर खुद थाने पहुंचकर अपराध कबूल कर बैठा.

'हां...बहू को मैंने मारा है, लाश सेप्टिक टैंक में है...', थाने में बोला ससुर (Photo: itg)
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया है. लोहारा थाना क्षेत्र के बांधा टोला गांव में एक ससुर ने प्रेम विवाह की दुश्मनी में अपनी ही बहू की निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए बहू के शव को घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया और पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करता रहा.

जानकारी के अनुसार, मृतका कई दिनों से घर पर दिखाई नहीं दे रही थी. उसका पति चिंतित होकर थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस लगातार खोजबीन में लगी रही, लेकिन लगभग एक महीने तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला. इस बीच गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं फैलने लगीं, लेकिन किसी को शक नहीं था कि इतना बड़ा राज उसी घर में दफन होगा.

घटना ने तब खौफनाक मोड़ लिया जब आरोपी ससुर जहल पटेल अचानक थाने पहुंचा और पुलिस के सामने पूरी वारदात कबूल कर ली. उसने बताया कि बहू का उसके बेटे से प्रेम विवाह उसे पसंद नहीं था क्योंकि लड़की दूसरे समाज की थी. इसी नफरत में उसने बहू की हत्या कर दी और शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया, ताकि किसी को शक न हो.

पुलिस की टीम तुरंत आरोपी के घर पहुंची और सेप्टिक टैंक को खुलवाया. टैंक खोलते ही अंदर से बहू का सड़ा हुआ शव बरामद हुआ. यह मंजर देखकर पुलिसकर्मियों से लेकर गांव वालों तक सभी के रोंगटे खड़े हो गए. पूरा गांव दहशत और सदमे में है. आरोपी ससुर को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि हत्या प्रेम विवाह की दुश्मनी के चलते की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है.   

---- समाप्त ----
